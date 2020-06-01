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توك شو

استشاري مناعة تكشف عن أغذية تقوي مناعة الجسم وتقاوم الأمراض.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:01 ص
أغذية
أغذية
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن فيروس كورونا ينتمي إلى الفيروسات وليس من أنواع البكتيريا لان البكتيريا خلايا حية وتتكاثر خارج الجسم.

وأضافت نهلة عبد الوهاب خلال لقائها في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الفيروسات لا يمكنها أن تتكاثر خارج الجسم وحتي تتكاثر يجب عليها الدخول إلى الجسم على عكس البكتريا .

وأوضحت نهلة عبد الوهاب ، أن هناك أشخاص يتلقون العلاج دون ان يصابوا وهذا خطأ لان من يتناولون الفيتامينات يجب عليهم قبل تناولها ان يقوموا بعمل تحاليل كاملة للجسم.

وتابع : أن هناك أغذية تقوي مناعة الجسم وتقاوم الأمراض مثل الطماطم والفلفل الاخضر بالاضافة الي ان الزنك و الماغنسيوم  يعملوا علي مقاومة الفيروسات.

واستكملت : أن الماء مهم جدا الى تقوية المناعة ويجب ان تتناوله بأستمرار .
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