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نادر سعد: سنلزم المستشفيات الخاصة بوضع حد أقصى لتكلفة علاج مصابي كورونا.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 11:25 م
نادر سعد
نادر سعد
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عادل نصار

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إنه سيتم إلزام المستشفيات الخاصة بوضع حد أقصى لـ تكلفة علاج مصابي كورونا، مشيرًا إلى أن الأرقام مبالغ فيها في الفترة الأخيرة في فواتير علاج مرضى كورونا، وسنضع حدًا لا يتم تجاوزه.


وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الأحد، "كنا نتوقع السيناريو الحالي من أسبوعين، وعملنا على إدخال عدة مستشفيات لاستقبال المصابين"، لافتا إلى أن تمت زيادة عدد الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى، ورقم 105 يتلقى في اليوم ملايين الاتصالات.


وتابع المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن قرار رئيس الوزراء اليوم بعمل لا مركزية للرد على هذه الاتصالات والاستفسارات من خلال مدربين في كل المحافظات، مؤكدًا أنه خلال أيام سيتم إعلان حد أقصى لتكلفة علاج مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة.


وأكد المستشار، أن الهدف من تقليل ساعات الحظر أولا توفير وقت للمواطنين للتحرك بين المحافظات، وثانيا أننا في موسم جني بعض الثمار لذلك كان لابد من تقليل ساعات الحظر.


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