وزير التعليم يحسم الجدل: امتحانات الثانوية العامة في موعدها

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن القرارات التي تتخذ بشأن امتحانات الثانوية العامة بعد الرأي الجماعي مع الجهات المعنية، مؤكدا أن هذا القرار تم اعتماده من الدولة المصرية وأن الامتحان يوم 21 يونيو.





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وأضاف «طارق شوقي» خلال تصريحات تلفزيونية، أنه توجد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منتحلة صفته كوزير للتعليم ووضعوا صورته على هذه الصفحات لإثارة البلبلة ليلا ونهارا بين الطلاب، مؤكدا أن هذه الحرب الهدف منها إنهاك الدولة وتشتيت أولياء الأمور.







