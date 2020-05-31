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توك شو

وزير التعليم يحسم الجدل: امتحانات الثانوية العامة في موعدها

الأحد 31/مايو/2020 - 11:19 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن القرارات التي تتخذ بشأن امتحانات الثانوية العامة بعد الرأي الجماعي مع الجهات المعنية، مؤكدا أن هذا القرار تم اعتماده من الدولة المصرية وأن الامتحان يوم 21 يونيو.

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وأضاف «طارق شوقي» خلال تصريحات تلفزيونية، أنه توجد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منتحلة صفته كوزير للتعليم ووضعوا صورته على هذه الصفحات لإثارة البلبلة ليلا ونهارا بين الطلاب، مؤكدا أن هذه الحرب الهدف منها إنهاك الدولة وتشتيت أولياء الأمور.


وحذر وزير التربية والتعليم، من رابط إلكتروني مزيف يستدرج الطلاب لمعرفة النتيجة ويقومون بعمل اختراق لحسابه الخاص به ويرسلون لطالب رسالة «احنا ضحكنا عليك»، مؤكدا أن الوزارة لديها صفحة واحدة وعنوان واحد، ولا داعي لـ الانسياق إلى الصفحات المفبركة.
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