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سيارات

شيري الصينية تكشف عن تصميم تيجو في روسيا ..فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة صناعة السيارات الصينية شيري عن تصميم سياراتها الجديدة باسم "تيجو 7" في روسيا التي تعد واحدة من أكبر السيارات الصينية لدى شيري.

ويتميز هذا الطراز بهيكل أنيق تعكس الجهد المبذول في السيارة حيث إن طول السيارة وصل إلى 4 أمتار و70 سم وعرضها يصل إلى 180 سم.

أما من داخل قمرة القيادة؛ فسنجد أن تستطيع استيعاب 5 أشخاص بارتياح مع شاشتين واحدة للسائق وأخرى ترفيهية للركاب تعتمد على تكنولوجيا التحكم باللمس.

كما تتميز السيارة بصندوق خلفي يصل إلى سعته 892 لترًا وهي مساحة كبيرة جدا تمكن زيادتها أكثر من خلال طي المقعد الاخير الخلفي لتصل وقتها إلى 1932 لترا.

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وزودت هذه السيارة بمحرك يعتمد على البنزين بسعة تصل إلى 2.0 لتر يستطيع إلى توليد قوة 170 حصانا ويتصل بناقل سرعة اوتوماتيكي أو ميكانيكي مكون من 6 سرعات .

يذكر أن أسعار شيري أريزو 5 سيدان العائلية استقرت عند معدلاتها خلال مايو دون تغيير مقارنة بأسعارها في أبريل الماضي.

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