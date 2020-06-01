انحنوا على ركبهم.. الشرطة الأمريكية تتضامن مع المحتجين على مقتل فلويد.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لوقفة تضامنية لدعم حقوق السود، شارك فيها أفراد من الشرطة الأمريكية، وذلك على خلفية اشتعال الأحداث عقب مقتل الأمريكي ذو الأصول الافريقية جورج فلويد على يد الشرطة.





وشهدت مدينة كورال جابلز بولاية فلوريدا وقفة شارك فيها رجال الشرطة من مختلف الأماكن، تعبيرا عن رفضهم لما حدث مع جورج فلويد، وذلك ضمن حملة للمطالبة بحماية حقوق السود.





وحضر رجال الشرطة من أقسام مختلفة في الولاية بينهم قادة المراكز، حيث انحنوا على ركبتهم تضامنا مع فلويد ولتأدية الصلاة مع المتظاهرين.





في سياق آخر، أعلن حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية فرض حالة الطوارئ بعد أحداث عنف على خلفية احتجاجات على مقتل الأمريكي ذو الأصول الافريقية جورج فلويد.



