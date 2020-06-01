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ثقافة

عز الدين نجيب: وزارة الثقافة مقصرة فى نقل الإبداع التشكيلي للجمهور عبر الوسائط الحديثة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:01 ص
عز الدين نجيب
عز الدين نجيب
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طارق موسى

قال  الفنان التشكيلى عز الدين نجيب: كنت أتمنى ان تبادر وزارة الثقافة بإعداد فيديوهات مع تعليقات ايضاحية بسيطة تحمل الثقافة البصرية وتشرح لغة التشكيل وتنشرها على المنصات الافتتراضية والوسائك التكنولوجية  للتترويح عن المصابين بفيروس كورونا او المضطرين للبقاء بالمنزل ، على الأقل كتعويض عن غلق المتاحف الفنية أمام الجمهور منذ سنوات طويلة وحرمان الشعب من أهم مصدر للثقافة التشكيلية ومن تواصله مع جيل الرواد وبقية أجيال الحركة الفنية..ما ادى الى ما نعانيه الآن كفنانين من اننا حركة كبيرة بلا جمهور ، والذنب ليس ذنب الجمهور بل ذنب الجسور المفقودة او المقطوعة بيننا وبين الشعب .

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وأضاف فى حواره لـ "صدى البلد" اذا كانت وزارة الثقافة تعمل الآن على نقل الأعمال الدرامية والغنائية بل والأدبية الى الناس عبر الوسائط التكنولوجية ، فمن باب أولى أن تعمل على نقل الابداعات التشكيلية..ومنها محتويات المتاحف الفنية  الى الجمهور عبر قناة تحظى بنسبة مشاهدة عالية..وكذلك عبر الفيديوهات التى أقترح إرسالها الى المستشفيات  وإلى المصابين والمعزولين بسبب فيروس كورونا فى الظروف الراهنة..وبهذا يمكننا القول ؛ رب ضارة نافعة!.

وأشار إلى أنه لا يوجد جدوى من إقامة معارض افتراضية   بغرض جمع تبرعات لصالح أية اعمال خيرية ، لانها ببساطة لن تقنع مقتنيا بالشراء، وهو الذى لم يكن يقبل اساسا على الاقتناء من المعارض الحقيقية فى قاعات المعارض إلا بطلوع الروح ، لأن الثقافة الفنية وحب الجمال شبه مفقودة لدى نسبة كبيرة من الطبقات العليا فى المجتمع ، واغلب المقتنين من الطبقة المتوسطة المثقفة ، وهم يفكرون ألف مرة فى الظروف العادية الميسورة قبل أن يتخذوا قرارا بشراء لوحة او تمثال، فما بالك اليوم فى ظروف الأزمة الاقتصادية الطاحنة بسبب وباء كورونا.

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