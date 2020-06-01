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رياضة

من يرفض الأهلي مجنون.. أجايي يكشف نصيحة علي معلول له قبل التوقيع لنادي القرن

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:10 ص
اجاي
اجاي
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ياسمين تيسير
كشف النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس المفاوضات معه قبل توقيعه وانتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء.

وقال أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "تلقيت عرض الاهلي، عندما كنت في منتخب الأولمبي بالبرازيل، وعلى الفور تحدثت مع علي معلول، فكان صديقي في فريق الصفاقسي، وقالي نصًا لازم تيجي وهو نادي كبير وفريق كبير ومفيش حد عاقل يفكر في رفض اللعب له".


وتابع: "موافقتي على الانتقال للنادي الأهلي لم تستغرق يومين، فأنا أعرف الأهلي منذ الصغر وأعرف العديد من لاعبيه، وأكدت لوالدي ووكيلي أن الأهلي هو حلمه منذ الصغر وسيكون بوابة له ليكون لاعبًا عظيمًا في المستقبل".

وأضاف: "وقت مفاوضات الأهلي، كنت امتلك عرضين من الدوري البلجيكي ولكني لا أتذكر أسامي الأندية، ورفضت كل تلك العروض واخترت الأهلي... ففي نيجيريا عندما كنت صغيرًا، الجميع يعرف حجم الأهلي".
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