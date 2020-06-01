أجاي: الزمالك فاوضني وفضلت اللعب لـ الأهلي.. فيديو

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إنه حقق إنجازات في صفوف النادي الأهلي لم يحققها حال احترافه في الفترة الماضية بأوروبا.





وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي نادي كبير، والكثير من زملائي نصحوني بالإنتقال إلى أوروبا قبل التوقيع للأهلي، لكني فضلت الأهلي وأعرف أنه القرار الصحيح".





وتابع: "لو انتقلت إلى نادي أوروبي لن استطيع تحقيق تلك الألقاب والانجازات التي حققتها مع الأهلي، فهناك بعض الأندية الأوروبية لم تحقق انجازات الأهلي، والجميع حول العالم يعرف حجم النادي الأهلي".









قال النيجيري جونيور أجايي،انه تلقى مفاوضات من نادي الزمالك عندما كان في صفوف نادي الصفاقسي التونسي، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الجدية.





وأكد أجايي: "في نفس الوقت الذي تلقيت مفاوضات من نادي الزمالك، تلقيت مفاوضات النادي الأهلي وكان وقتها المهندس محمود طاهر ، حدثني عصام سراج ثم مارتن يول".





وتابع: "وقعت للأهلي بدون تفكير نظرًا لعراقة النادي وتاريخه الكبير، ولكني لم اتقابل مع مارتن يول بعد وصولي لمصر فكان فسخ عقده مع الأهلي وتولى حسام البدري، بدلا منه".