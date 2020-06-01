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بعد إصابته بكورونا.. المدير الفني لفريق بلدية المحلة يقدم بعض النصائح للمواطنين.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:49 ص
المغاورى خيرى
المغاورى خيرى
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إبراهيم القادري
قال المغاوري خيري، المدير الفنى لفريق بلدية المحلة، إن هناك الكثير من الأشخاص مازالوا يدعون أنه ليس هناك تواجد الي فيروس كورونا .

وأضاف المغاوري خيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي ، ان عند إصابتي لم اكن اعلم انني مصاب ويجب علي جميع المواطنين اتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح المغاورى خيرى ، أن هناك الكثير من المصابين بفيروس كورونا ويعلمون انهم مصابين ومع ذالك يتعاملون مع غيرهم وينقلون إليهم العدوى.

وتابع: أن الجميع يجب أن يلتزموا الجلوس في المنزل لانه مازال حر اما عند إصابته ودخوله الي المستشفي يكون الامر صعب وتفعل كل شىء وحيدا.

واستكمل: أنني كنت ملتزم جدا بالتعليمات ولكنني أصبت بفيروس كورونا عن طريق المواصلات وجميع أسرتي بحالة جيدة وليسوا مصابين وحالتهم سلبية.
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