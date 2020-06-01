بعد إصابته بكورونا.. المدير الفني لفريق بلدية المحلة يقدم بعض النصائح للمواطنين.. فيديو

قال المغاوري خيري، المدير الفنى لفريق بلدية المحلة، إن هناك الكثير من الأشخاص مازالوا يدعون أنه ليس هناك تواجد الي فيروس كورونا





وأضاف المغاوري خيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي ، ان عند إصابتي لم اكن اعلم انني مصاب ويجب علي جميع المواطنين اتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.





وأوضح المغاورى خيرى ، أن هناك الكثير من المصابين بفيروس كورونا ويعلمون انهم مصابين ومع ذالك يتعاملون مع غيرهم وينقلون إليهم العدوى.





وتابع: أن الجميع يجب أن يلتزموا الجلوس في المنزل لانه مازال حر اما عند إصابته ودخوله الي المستشفي يكون الامر صعب وتفعل كل شىء وحيدا.



