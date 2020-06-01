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محافظات

إصابة برلماني سابق في كفر الشيخ بـ فيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:33 ص
أحمد السيد عبد القادر،عضو
أحمد السيد عبد القادر،عضو مجلس النواب الأسبق
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محمود زيدان
أعلن أحمد السيد عبد القادر، عضو مجلس النواب الأسبق بمحافظة كفر الشيخ اليوم، إصابته بـ فيروس كورونا المستجد، عقب إجراء تحاليل PCR، التي أثبتت إيجابية الحالة.

وأضاف، عبد القادر، عبر  صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيخضع للعلاج داخل مستشفى العزل بمدينة بلطيم، مطالبًا الدعاء له بالشفاء العاجل.

جدير بالذكر أن النائب أحمد عبد القادر، كان عضوًا بمجلس النواب عن دائرة العجوزين بمركز دسوق، وبلغ جولة الإعادة في الانتخابات الماضية، لكنه لم يحالفه التوفيق، وانضم مؤخرًا لحزب الشعب الجمهوري.
إصابة برلماني سابق في كفر الشيخ بـ فيروس كورونا
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