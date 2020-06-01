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أخبار البلد

كبار المحامين يطلقون مبادرة لإنقاذ أعضاء النقابة من كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق  المحامي، عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق، بتدشين مبادرة جديدة لإنقاذ وإغاثة المحامين من فيروس كورونا .

وأعلن هريدى ان  المبادرة تضم ، عددا  من كبار المحامين لمساندة زملائهم مصابى فيروس " كورونا "  المستجد، وهم كلا من:  فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمحامي محمد أبو شقة، وأيضا المحامي الدولي خالد أبو بكر، ورمضان الغندور والدكتور طارق سرور المحامى، و نور شحاته المحامي، وحمدي حلاوة.

وقال هريدي، إنه من خلال التبرعات المالية ستقدم الجبهة كل ما يمكن تقديمه إلى المحامين وأسرهم ومشاركتهم فى مواجهة أعباء تلك أزمة فيروس " كورونا " المستجد  موضحا أن  الجبهة ستستمر في نشر أسماء المحامين الذين بادروا بتلبية الدعوة تباعًا، وتستقبل بالترحاب كل من يود فى مشاركة زملائنا فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتابع أن الخدمات المزمع تقديمها إلى المحامين وأسرهم تتضمن تحمل كافة تكاليف تحليل " بي سي ار " التي تتم لمعرفة الإصابة بكورونا من عدمها.

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