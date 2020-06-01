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فن

نادية الجندي تشارك جمهورها بصورة نادرة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:21 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة نادية الجندي صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر فى الصورة من انها صورة قديمة لها.



نالت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى:

قمر من زمان 

من اجمل الفنانات اللي جم في تاريخ فنانات العرب والعالم كله

حلوة طول عمرك

منورة يا نجمة الجماهير


يذكر ان اخر اعمال الفنانة نادية الجندي هو مسلسل سكر زيادة الذي قدمته في رمضان الماضي.


ومسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة ايوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.

و تدور أحداث مسلسل سكر زيادة  في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.
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