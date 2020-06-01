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سيارات

احذر.. ملمع تابلوه السيارة قد يؤدي إلى كارثة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:19 ص
صدى البلد
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أماني نوار
هناك كثير من الأخطاء التي يقع فيها قائدو السيارات، وقد تبدو معتادة بدون أن نعلم خطورتها، وما الاكوارث التي تسببها وهذه الأخطاء كثيرة مثل ملمع لا يتناسب مع نوع الجلد او البلاستيك المصنوع منه تابلوه السيارة.

واكد أحد الخبراء في مجال السيارات ان ملمع التابلوه غير المناسب قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، وأن أشعة الشمس التي تدخل السيارة عبر الزجاج الاماميالذي يقوم بعكسها ما يجعلنا في لحظة ما لا نرى الطريق أمامنا بشكل جيد.

وقال خبير في مجال السيارات ان هناك بعض الأساليب السهلة والبسيطة التي يمكنك ان تستخدمها للحصول على تابلوه لامع.. على  سبيل المثال يمكنك استخدام الفازلين الطبي، وزيت الزيتون، أو الكحول ويتم التلميع بفوطة  ناعمة وليست خشنة.
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وأضاف أن الاعتناء بالتابلوه مهم جدا خاصة لانه يبين مدى اهتمام صاحب السيارة بنظافتها كونه ملفتا للنظر.

كما ان نظافة التابلوه تزيد من سعر السيارة عند البيع لأنها أول مكان يراه المشتري عند فحص السيارة.
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