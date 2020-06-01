احذر.. ملمع تابلوه السيارة قد يؤدي إلى كارثة



وقال خبير في مجال السيارات ان هناك بعض الأساليب السهلة والبسيطة التي يمكنك ان تستخدمها للحصول على تابلوه لامع.. على سبيل المثال يمكنك استخدام الفازلين الطبي، وزيت الزيتون، أو الكحول ويتم التلميع بفوطة ناعمة وليست خشنة.

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وأضاف أن الاعتناء بالتابلوه مهم جدا خاصة لانه يبين مدى اهتمام صاحب السيارة بنظافتها كونه ملفتا للنظر.



كما ان نظافة التابلوه تزيد من سعر السيارة عند البيع لأنها أول مكان يراه المشتري عند فحص السيارة.

