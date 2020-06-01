الهند تسجل 8392 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الهندية، تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت السلطات الهندية إنها سجلت 8392 إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما وصل أعداد الوفيات إلى 5394 حالة وفاة.





وستبدأ ولايات وأقاليم متعددة في جميع أنحاء الهند اليوم في رفع بعض إجراءات الإغلاق المتعلقة بالفيروس التاجي كجزء من خطة إعادة الفتح على مراحل في البلاد.





ستسمح الحكومة الفيدرالية الآن للولايات والأقاليم الاتحادية برفع القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع بين الولايات وداخلها، إذا اختارت تلك السلطات القضائية ذلك.





وكانت السلطات الهندية أعلنت، اليوم الإثنين، مقتل 43 شخصا جراء الأمطار والصواعق الرعدية، التي تعرضت لها ولاية أوتار براديش الهندية.



