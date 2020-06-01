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اقتصاد

أسعار النفط تبدأ في التعافي.. ارتفاع طفيف مع الحديث عن اجتماع لـ أوبك

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:28 ص
اسعار النفط - صورة
اسعار النفط - صورة ارشيفية
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آية الجارحي - وكالات

شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا اليوم الاثنين، إذ استقر خام برنت دون تغير عند 37.84 دولار للبرميل، في أول أيام تداول عقد أغسطس. 


وارتفع العقود الآجلة لـ خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو نحو 4 سنتات، بما يعادل 0.1%، مسجلا 35.53 دولارًا للبرميل.

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وترجع أسباب التراجع  إلى ارتفاع أسعار شهر مايو، محققة أعلى مكاسب شهرية، لبرنت وغرب تكساس. 


وتدعمت المكاسب بتراجع إنتاج خام أوبك إلى أدنى مستوياته في 20 عامًا، مع توقع أن يتعافى الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.


يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تنظر في عقد اجتماع هذا الأسبوع لبحث تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة لما بعد نهاية يونيو.

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