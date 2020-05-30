الولايات المتحدة تقف وراء قطع إمدادات النفط عن فنزويلا

الولايات المتحدة عن توجه عالمي لقطع إمدادات الوقود الحيوية لـ فنزويلا التي تستهدف كل من الحكومة والشاحنين، حسبما كشف مسؤولالرئيس الامريكي دونالد ترامب عن فنزويلا. كشفتعن توجه عالمي لقطع إمدادات الوقود الحيوية لـالتي تستهدف كل من الحكومة والشاحنين، حسبما كشف مسؤول عن فنزويلا.





واشنطن أرسلت بهدوء تحذيرات دبلوماسية إلى الحكومات "حول العالم" تطالبها بعدم شحن الوقود إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك منع خدمات الموانئ للسفن المتجهة إلى فنزويلا. وقال إليوت أبرامز لـ رويترز في مقابلة، إنأرسلت بهدوء تحذيرات دبلوماسية إلى الحكومات "حول العالم" تطالبها بعدم شحن الوقود إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك منع خدمات الموانئ للسفن المتجهة إلى فنزويلا.





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وأضاف أبرامز أن الحكومة الأمريكية نبهت أصحاب السفن حول العالم والقباطنة وشركات التأمين وكذلك الموانئ "على طول الطريق بين إيران وفنزويلا"، وفقا لتعبيره





ومن المفهوم أنه تم إرسال أحد التحذيرات إلى جبل طارق ، وهو مركز مهم للتزود بالوقود للسفن التي تبحر عبر المحيط الأطلسي.





وقال أبرامز عن الأثر المحتمل للحملة القمعية الأخيرة "لا أعتقد أنك ستجد أصحاب السفن وشركات التأمين والقباطنة والأطقم على استعداد للمشاركة في هذه المعاملات في المستقبل، من غير الواضح ما إذا كانت الحكومات ستنسجم أم لا وأي منها".





وتتهم الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بانتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية.





وفرضت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، التي تدعم الرئيس المؤقت الذي أعلن عنه ذاتيًا خوان جوايدو، عقوبات شديدة على الجمهورية البوليفارية، بما في ذلك على أهم أعمالها العالمية - إنتاج وتصدير النفط الخام، الذي يمثل الجزء الأكبر من إيراداتها.





وشهدت فنزويلا نقصًا حادًا في البنزين في الأشهر القليلة الماضية حيث تعاني مصافيها من نقص الاستثمار وانقطاع الكهرباء.





وكانت الدولة اللاتينية قد استبدلت في السابق صادرات النفط الخام بالوقود، لكن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شريكها الرئيسي ، روسنفت الروسية، وهددت الموردين الرئيسيين الآخرين في إيطاليا وإسبانيا والهند.





ثم لجأ مادورو إلى استيراد الوقود من إيران، وهو عدو أمريكي آخر يخضع لعقوبات شديدة.





ووصلت أربع ناقلات إيرانية تحمل منتجات بترولية وقطع غيار لمصافي النفط الفنزويلية إلى هذا البلد المتعطش للوقود الشهر الجاري، ويعتقد أن الخامسة في طريقها.





واختارت الولايات المتحدة عدم استخدام سفنها الحربية لمنع الشحنات - وهو أمر حذرت كل من إيران وفنزويلا - ولكن ورد أنهما أعادتا سفينتين متجهتين إلى فنزويلا وعلم ليبيري تحملان النفط الإيراني هذا الأسبوع بعد تهديد مالكي السفن والليبيريين. حكومة.