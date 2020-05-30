AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميركل ترفض دعوة ترامب للمشاركة بقمة G7 في واشنطن

السبت 30/مايو/2020 - 05:43 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت الحكومة الألمانية اليوم السبت، أن المستشارة أنجيلا ميركل رفضت المشاركة بقمة مجموعة "السبع الكبار" G7 التي اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراؤها بواشنطن نهاية يونيو.

ونقلت صحيفة صحيفة "بوليتيكو" عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، قوله إن "المستشارة الاتحادية ممتنة للرئيس ترامب لدعوتها لحضور قمة مجموعة السبع في واشنطن نهاية يونيو، لكن حتى اليوم ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع العام الناتج عن وباء كورونا لا يمكنها الموافقة على المشاركة والسفر شخصيا إلى واشنطن".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب  أنه يريد عقد قمة لمجموعة السبع الكبار على الرغم من وباء كورونا في ميعادها المحدد. 

وكان من المخطط أن تعقد القمة من 10 إلى 12 يونيو، لكن البيت الأبيض أقر في وقت لاحق بأن القمة قد تعقد قبل نهاية الشهر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميركل تدعم الصحة العالمية باجتماع مجموعة السبع بعد انتقاد ترامب للمنظمة

ترامب: قمة مجموعة السبع المقبلة في يونيو وتعقد بكامب ديفيد وليس عبر الفيديو

جونسون يدرس السفر إلى الولايات المتحدة لحضور قمة مجموعة السبع ولقاء ترامب

ترامب وماكرون يتفقان على أهمية عقد قمة مجموعة السبع بالحضور الشخصي للزعماء

ترشيحاتنا

دعاء قبل النوم من 6 كلمات.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

العدل عن بعد.. هكذا ستدار منظومة القضاء السعودي في زمن كورونا

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني

شاهد.. آخر ظهور للفنان حسن حسني برفقة حفيده

5 نصائح تحميك أثناء السفر بسيارتك داخل المملكة السعودية

بـ الأحمر المكشوف .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل حديث الولادة ينجو بأعجوبة من محاولة لدفنه حيًا.. تعرف على التفاصيل

حالة نادرة.. ولادة طفلة بـ فمين.. وإجراء جراحة لاستئصال الزائد

بمكونات منزلية.. وصفات سحرية للتخلص من حب الشباب في أسرع وقت