رغم تهديدات أمريكا.. رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا

أعلنت القوات البحرية الفنزويلية، اليوم الجمعة، عن وصول ناقلة النفط "فاكسون" الإيرانية إلى البلاد، وهي الرابعة من مجموعة الناقلات الإيرانية الخمس التي تنقل الوقود إلى فنزويلا.





وكانت الناقة الثالثة "بيتونيا" قد رست بميناء فنزويلي يوم الخميس، بينما يستمر تفريغ شحنة الناقلتين الأولى والثانية.





ولا تزال الناقلة الخامسة "كلافيل" في طريقها إلى فنزويلا.



