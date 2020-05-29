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أخبار العالم

رغم تهديدات أمريكا.. رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت القوات البحرية الفنزويلية، اليوم الجمعة، عن وصول ناقلة النفط "فاكسون" الإيرانية إلى البلاد، وهي الرابعة من مجموعة الناقلات الإيرانية الخمس التي تنقل الوقود إلى فنزويلا.

وكانت الناقة الثالثة "بيتونيا" قد رست بميناء فنزويلي يوم الخميس، بينما يستمر تفريغ شحنة الناقلتين الأولى والثانية.

ولا تزال الناقلة الخامسة "كلافيل" في طريقها إلى فنزويلا.

يشار إلى أن الناقلات الإيرانية لم تواجه اعتراض السفن الأمريكية، على الرغم من تحذيرات واشنطن لإيران وفنزويلا. وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ردا على نقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.
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