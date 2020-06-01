الصحة : الحالات البسيطة لها علاج كامل فى مرض كورونا ..فيديو

قال الدكتور نشأت وديع ، مستشار وزير الصحة للرعاية الصحية الحرجة ، إن فكرة العزل المنزل ي اسفرت عن نتائج مستقرة في العالم كله وصلت الى 70 او 80 % من الحالات المصابة.





مستشار وزير الصحة للرعاية الصحية الحرجة ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" ، المذاع على فضائية "الأولى المصرية " ، أن بداية العلاج المبكر يجعلنا نبدأ بالعزل المنزلى ، لافتا الى ان فيروس كورونا موجود فى مصر من حوالى 5 شهور فقط . وأضاف





وأشار الى ان المخالط القادم من دولة خارجية يتطلب منه العزل لمدة 14 يوما من أجل حضانة المرض .





وتابع أن هناك ثلاثة أنواع بسيط ومتوسط والعالية ، مؤكدا ان الحالة البسيطة تستقر فى العزل المنزلي مع العلاج المطلوب منها ومتابعتها .





وأكد ان الحالات البسيطة لها علاج كامل فى مرض الكورونا ، مضيفا ان هناك كتيب فى جميع مكاتب ومستشفيات الصحة تشرح بعض الارشادات الخاصة بـ كورونا .