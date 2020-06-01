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الصحة : الحالات البسيطة لها علاج كامل فى مرض كورونا ..فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:28 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ريهام فيكتور
قال الدكتور نشأت وديع ، مستشار وزير الصحة للرعاية الصحية الحرجة ، إن فكرة العزل المنزلي اسفرت عن نتائج مستقرة في العالم كله وصلت الى 70 او 80 % من الحالات المصابة.

وأضاف مستشار وزير الصحة للرعاية الصحية الحرجة ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" ، المذاع على فضائية "الأولى المصرية " ، أن بداية العلاج المبكر يجعلنا نبدأ بالعزل المنزلى ، لافتا الى ان فيروس كورونا موجود فى مصر من حوالى 5 شهور فقط .

وأشار  الى  ان المخالط  القادم من دولة خارجية يتطلب منه العزل لمدة 14 يوما من أجل حضانة المرض .

وتابع أن هناك ثلاثة أنواع بسيط ومتوسط والعالية ، مؤكدا ان الحالة البسيطة تستقر فى العزل المنزلي مع العلاج المطلوب منها ومتابعتها .

وأكد ان الحالات البسيطة لها علاج كامل فى مرض الكورونا ، مضيفا ان هناك كتيب فى جميع مكاتب ومستشفيات الصحة تشرح بعض الارشادات الخاصة بـ كورونا .     
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