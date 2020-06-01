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هقفل الشوارع.. محافظ الشرقية يحذر أصحاب المحال غير الملتزمة بالقرارات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:42 ص
الدكتور ممدوح غراب،
الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم الزام المواطنين بقرار ارتداء الكمامة منذ أكثر من اسبوعين، موضحًا انه تم مواجهة مجموعة من المشكلات لعدم التزام بعض من المواطنين بالقرار، وتم رصد أكثر من 170 مخالفة خلال أول امس فقط.

وتابع الدكتور ممدوح غراب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن من اكبر المشاكل التي تواجه المحافظة ان بها واحدة من اكبر المناطق الصناعية "العاشر من رمضان"، والتي يدخلها اكثر من 600 الف نسمة يوميًا من مختلف المحافظات.

وأضاف أنه يتم تعقيم وتطهير كل وسائل المواصلات العامة والجماعية والتابعة للمصانع المختلفة، موضحًا ان حركة العمالة داخل المصانع تعد أخطر الفئات في المجتمع الناقلة لفيروس كورونا.

وأشار الى انه تم التشديد على كل المحال التجارية لعدم السماح لأي مواطن الدخول دون ارتداء الكمامة، لافتًا الى انه تم توفير الكمامات بسعر التكلفة وهو 2 جنيه فقط، وتم التعاقد مع مصنعين لتوريد عدد من الكمامات يوميًا يتراوح من 5 الى 12 الف كمامة.

وأكد على ان هناك صعوبة للسيطرة على كل الأسواق بالمحافظة بسبب تغيير أماكن أقامتها او مواعيدها، ولكن تسعى المحافظة للحد من تلك الأسواق الا في حالة اتخاذ مسافات آمنة بين المواطنين بعضهم البعض والباعة في الاسواق.

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