لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات.. رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مواقف سيارات الأجرة









كما تستهدف الجولة التأكد من التزام السائقين والركاب وارتدائهم الكمامات الواقية، حفاظًا على صحتهم وتجنبًا لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.









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وأكد المهندس خالد شاهين، خلال الجولة، متابعة أعمال التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج، وذلك تنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.







وقال المهندس خالد شاهين إنه تم وضع لوحات إرشادية بالمواقف لتوعية الركاب والسائقين بارتداء الكمامات واتخاذ جميع الأساليب الوقائية والاحترازية حرصًا على سلامتهم.

