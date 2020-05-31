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اقتصاد

لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات.. رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مواقف سيارات الأجرة

الأحد 31/مايو/2020 - 10:01 ص
جانب من حملة جهاز
جانب من حملة جهاز العاشر من رمضان
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آمنة عبدالعظيم
تفقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، موقف وسائل مواصلات خطوط الأقاليم، وكذا خطوط النقل الداخلي بمنطقة الأردنية لمتابعة سير العمل.


كما تستهدف الجولة التأكد من التزام السائقين والركاب وارتدائهم الكمامات الواقية، حفاظًا على صحتهم وتجنبًا لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


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وأكد المهندس خالد شاهين، خلال الجولة، متابعة أعمال التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج، وذلك تنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقال المهندس خالد شاهين إنه تم وضع لوحات إرشادية بالمواقف لتوعية الركاب والسائقين بارتداء الكمامات واتخاذ جميع الأساليب الوقائية والاحترازية حرصًا على سلامتهم.
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