أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 1-6-2020

ننشر أسعار الذهب الكويتي خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 15.83 دينار كويتي.

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.





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وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي.

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.27 دينار كويتي) أي ما يعادل (56.05 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.83 دينار كويتي) أي ما يعادل (51.38 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.11 دينار كويتي) أي ما يعادل (49.05 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.95 دينار كويتي) أي ما يعادل (42.04 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.08 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.70 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.64 دينار كويتي) أي ما يعادل (28.03 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (537.18 دينار كويتي) أي ما يعادل (1,743 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (120.91 دينار كويتي) أي ما يعادل (392.37 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (17,273 دينارا كويتيا) أي ما يعادل (56,051 دولار أمريكي)