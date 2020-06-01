أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 1-6-2020

ننشر أسعار الذهب الكويتي خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2020، حيث سجّل
سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 15.83 دينار كويتي.
وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي.
أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.27 دينار كويتي) أي ما يعادل (56.05 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.83 دينار كويتي) أي ما يعادل
(51.38 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.11 دينار كويتي) أي ما يعادل
(49.05 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.95 دينار كويتي) أي ما يعادل
(42.04 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.08 دينار كويتي) أي ما يعادل
(32.70 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.64 دينار كويتي) أي ما يعادل
(28.03 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (537.18 دينار كويتي) أي ما يعادل
(1,743 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (120.91 دينار كويتي) أي ما يعادل
(392.37 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (17,273 دينارا كويتيا) أي ما يعادل (56,051 دولار أمريكي)