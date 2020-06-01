AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1 يونيو 2020

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:31 ص
الذهب في مصر
الذهب في مصر
Advertisements
أحمد علام
سجلت اسعار الذهب في مصر استقرارا خلال تعاملات اليوم الأثنين 1-6-2020، وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب؛ لـ 763 جنيها، وفقا لموقع gold price today .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 872 جنيهًا .




أما الجرام الواحد من عيار 18 فقد سجل 654 جنيهًا ، والجرام الواحد من عيار14 الأدني  فئة نحو 509 جنيهات .

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6104 جنيهًا وأوقية الذهب بـ 27.119 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 872 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 7-5-2020 .. وعيار ٢١ يسجل 740 للجرام

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-5-2020

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-5-2020

بقيمة 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم 27-5-2020

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28-5-2020

ترشيحاتنا

أغلبهم بسبب تجمعات دينية.. كوريا الجنوبية تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا

موقع إيطالي: طائرتان عسكريتان لنقل مرتزقة أردوغان إلى ليبيا

بدون أدوية.. أسرع طريقة لكبح شهيتك وإنقاص الوزن

هل تقبل قراءة القرآن بسرعة أثناء الصلاة ؟

شاهد اشتباكات المتظاهرين وقوات الأمن الأمريكية بمحيط البيت الأبيض.. فيديو

المرصد السوري: تمرد وعصيان في صفوف مرتزقة أردوغان في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها

لأول مرة ظهور مرسيدس كوبيه AMG E53 الجديدة باللون النحاسي.. صور

بملابس عصرية.. نجلاء بدر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة