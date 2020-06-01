تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1 يونيو 2020

اسعار الذهب في مصر استقرارا خلال تعاملات اليوم الأثنين 1-6-2020، سجلتاستقرارا خلال تعاملات اليوم الأثنين 1-6-2020، وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب؛ لـ 763 جنيها، وفقا لموقع gold price today .





سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 872 جنيهًا . وبلغمن عيار 24 الأعلي فئة نحو 872 جنيهًا .









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أما الجرام الواحد من عيار 18 فقد سجل 654 جنيهًا ، والجرام الواحد من عيار14 الأدني فئة نحو 509 جنيهات .





وبلغ سعر الجنيه الذهب 6104 جنيهًا وأوقية الذهب بـ 27.119 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 872 ألف جنيه.



