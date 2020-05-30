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اقتصاد

بعد تخطيه 1700 دولار للأوقية .. تعرف على العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميا

السبت 30/مايو/2020 - 11:39 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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علياء فوزي
التوقعات بانخفاض أسعار الذهب غير حقيقى، ودائما ماينظر للذهب كملاذ آمن للمستثمرين فى أوقات الخطر مما يتسبب فى ارتفاع سعره ولكن هناك عوامل أخرى تؤثر فى أسعار الذهب عالميا بحسب الدكتور محمد زاهر ، رئيس لجنة التعدين بمجلس الاعمال المصرى الكندى

حدد الدكتور محمد زاهر ، رئيس لجنة التعدين بمجلس الاعمال المصرى الكندى،العوامل المؤثرة فى سعر الذهب سواء انخفاضا او ارتفاعا منها حجم الانتاج و الطلب العالمى عليه و الفجوة بينهما و أسعار الفائدة الامريكية بالاضافة الى معدلات النمو الصناعى المرتبطة بالنمو الاقتصادى العالمى .

أضاف زاهر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد "رغم أن الذهب معدن نفيس الا أنه يدخل فى العديد من الصناعات الهامة وبتراجع حجم الاستثمارات عالمية ينخفض سعر الذهب و أيضا فى حالة المخاطر يجد المستثمرين الذهب ملاذ آمن لاستثماراتهم وبالتالى يرتفع سعره حيث يؤثر نفس العامل بالسلب او الايجاب على سعر الذهب.


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تابع " سجل السعر العالمى للذهب 1730 دولار للاوقية و هو مقارب لسعره التاريخى الذى سجله يونيو 2011 حيث وصل الى 1920 دولار فصعود أسعار الذهب أمر صحى منوها الى إن بنك اوف امريكا توقع بوصول سعر الذهب الى 3000 دولار للاوقية بنهاية العالم و هذا سعر مبالغ فيه سعر الذهب.


أكد زاهر ، أن الذهب كعملة موازية و خام نفيس سيواصل الارتفاع لكن الاستثمار فى الاستكشاف و استخراجه يعتمد على عوامل اخر حتى لو واصل ارتفاعه ، فالاستثمار فى الذهب حاله كحال اى استثمار ينشط و ينمو فى مناخ آمن.

اوضح زاهر ، أن ضخ الاموال فى اى استكشافات سيكون فطن فى ظل الاحداث العالمية المتسرعة وسيتم التركيز على المعادن المستخرجة بالفعل و عدم الاتجاه الى اى استثمار طويل الاجل فى ظروف غير طبيعية خاصة أن الذهب استثمار عالى المخاطر.


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