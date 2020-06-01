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فن

مع الأستاذ عمرو الليثي وفتحي | شاهد ليلى زاهر تمازح والدها عبر تويتر

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة ليلي احمد زاهر جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة مع والدها النجم أحمد زاهر والإعلامي عمرو الليثي من برنامجه. 


وعلقت ليلى زاهر على الصورة قائلة: "مع الاستاذ عمرو الليثي وفتحي"، في إشارة منها إلى شخصية والدها في مسلسل "البرنس"  بطولة محمد رمضان، حيث أدى الفنان أحمد زاهر شخصية "فتحي البرنس" الشقيق الأكبر لـ رضوان البرنس. 


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وشارك الفنانة ليلى زاهر في بطولة مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال واحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.


ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي
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