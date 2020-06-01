للتواصل مع الأعضاء المصابين بكورونا.. نقابة المهندسين تشكل لجنة إدارة أزمات

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة والمقرر الإعلامي للنقابة، إن النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، شكلت لجنة لإدارة الأزمة بخصوص جائحة كورونا، برئاسة المهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة، وعضوية أعضاء هيئة المكتب ورؤساء الشُّعب ورؤساء النقابات الفرعية بمحافظات مصر.





وأوضح "شفيق"، في بيان، اليوم الاثنين، أن اللجنة وفرت وسيلة للتواصل بين النقابة والمهندسين مصابي كورونا، حيث يتم التواصل من خلال نموذج يقوم المهندس المصاب أو أسرته بملء بياناته، ويتم إرسالها من خلال رقم الواتس آب 01024123233، أو الإيميل الذي خصصته النقابة لمصابي فيروس كورونا [email protected]





وأشار إلى أن هناك نموذجًا آخر تم إعداده للمهندس الذي فقد وظيفته بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المهندس المتضرر يقوم بملء بيانات هذا النموذج، ويرفق المستندات التي تثبت تعرضه لفقد وظيفته بسبب الفيروس، ويتم إرسال ذلك على الإيميل الذي تم تخصيصه لهذا الغرض، وهو: [email protected]





وأوضح أن نقابة المهندسين تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مبنى النقابة العامة منذ وقوع جائحة فيروس كورونا (كوفيد- ١٩) والذي اجتاح العالم أجمع في غضون أشهر قليلة.





وذكر أن النقابة قامت بتوفير بوابة تعقيم إلكترونية لوضعها في المدخل، لتقوم بتعقيم المهندسين والموظفين قبل دخولهم لمبنى النقابة.





يأتي هذا بخلاف الإجراءات الاحترازية الأخرى المتبعة حاليًا، مثل قياس درجة الحرارة ومنع دخول أكثر من ثلاثة أفراد في مصعد النقابة.



