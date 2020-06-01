بسبب التجمعات.. قطر تسجل حالتي وفاة و1523 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وخلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت قطر حالتي وفاة و1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".





وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة في البلاد 58433 حالة، فضلا عن 40 وفاة.





وأكدت الوزارة أن الإصابات بين المواطنين والمقيمين شهدت ارتفاعا، بسبب التجمعات العائلية والزيارات في عيد الفطر، وتجاهل المواطنين الإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها.





كما سجلت تعافي 3147 شخصا من فيروس كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 33437 حالة.