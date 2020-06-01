AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب التجمعات.. قطر تسجل حالتي وفاة و1523 إصابة جديدة بـ كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:26 م
. قطر تسجل حالتي
. قطر تسجل حالتي وفاة و1523 إصابة جديدة بـ كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت قطر حالتي وفاة و1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة في البلاد 58433 حالة، فضلا عن 40 وفاة.

وأكدت الوزارة أن الإصابات بين المواطنين والمقيمين شهدت ارتفاعا، بسبب التجمعات العائلية والزيارات في عيد الفطر، وتجاهل المواطنين الإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها.

كما سجلت تعافي 3147 شخصا من فيروس كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 33437 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطر تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا

كندا تسجل ارتفاعا جديدا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا

ارتفاع وفيات كورونا في هولندا لـ 2511 حالة

قطر تسجل 687 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

المغرب يسجل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مرحلة الذروة.. قطر تسجل 1526 إصابة كورونا خلال ساعات

ترشيحاتنا

أبرزها المرور والأحوال المدنية.. 5 جهات حكومية تعيد فتح أبوابها أمام المواطنين

فيديوجراف| احذريه.. ما لا تعرفيه عن الحلزون

أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 1-6-2020

نسب الشفاء في مصر جيدة.. لجنة مكافحة كورونا: 80% من الإصابات بسيطة

أخبار الرياضة.. هاني حتحوت يقطع مداخلة مرتضى منصور على الهواء.. إصابتان في نجوم المستقبل بـ فيروس كورونا

طوكيو تبدأ المرحلة الثانية من خارطة التعافي من كورونا بعد انخفاض أعداد الإصابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق .. مني ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها

بالرقص وتحية الماء.. قصة استقبال أبها عروس السعودية أول طائرة من الرياض

إصابتها بالعدوى حرمتها من العلاج.. كورونا يتسبب في وفاة مريضة سرطان