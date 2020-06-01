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تعليم

انعقاد مجلس جامعة الأقصر بالفيديو كونفرانس

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:10 م
مجلس جامعة الاقصر
مجلس جامعة الاقصر
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شمس يونس

انعقد اليوم الاثنين ، مجلس جامعة الأقصر في جلسته الثانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس Video conference بالإدارة المركزية للجامعة برئاسة الدكتور بدوي شحات بدوي رئيس الجامعة وعضوية السادة أعضاء مجلس الجامعة.


وفى بداية رحب رئيس الجامعة بأعضاء المجلس و نعي ضحايا فيروس كورونا المستجد بمصر والعالم ، متمنيا لمصر والمصريين دوام الصحة والسلامة .

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واتخذ المجلس عدة قرارات من أهمها الموافقة علي  إجراءات الجامعة في إدارة اختبارات السنوات النهائية ، و الموافقة علي إنشاء صندوق الإحلال والتجديد لمباني الجامعة ومنشأتها ومرافقها.


  وكذلك الموافقة علي لائحته المالية والإدارية ، والموافقة علي مركز خدمة السيارات ووسائل النقل. وكذلك الموافقة علي لائحته المالية والإدارية.


الجدير بالذكر جامعة الأقصر هي جامعة حكومية مصرية في محافظة الأقصر انقسامًا من جامعة جنوب الوادي ، وكانت تسمي في السابق جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر ثم إستقلت بإسمها الحالي .

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