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محافظات

ألقوا النعش على الأرض.. مواطنون يهربون من متوفى كورونا بالأقصر.. فيديو وصور

الأحد 31/مايو/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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شمس يونس

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك بمحافظة الأقصر فيديو مأساوي يوضح مقابر قرية الزريقات بمركز أرمنت بعد تشييع جثمان أحد موتى فيروس كورونا وترك ذوو المتوفي "حامل الموتى" والغطاء والفرش فى المقابر هروبًا خوفًا من انتقال العدوى لهم.

وظهر بالفيديو حامل الموتى "الكرب" بجوار مقبرة المتوفى وجميع متعلقات الدفن من غطاء وفرش داخل الحامل.

وشهدت محافظة الأقصر أول ظهور للمرض بها فى مطلع مارس الماضي على إحدى البواخر السياحية القادمة من محافظة أسوان وتدخلت القيادة السياسية لإجلاء الحالات الـ45 إلى مستشفى النجيلة بالإسكندرية ، وتم عزل المركب لمدة 14 يومًا .

الجدير بالذكر أنه بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل الوزارة فى تجهيز المستشفيات التى تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة  لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا " كوفيد – 19 ". 

والمستشفيات هى مستشفي الأقصر العام وتقع بوسط مدينة الأقصر ومستشفي القرنة المركزى وتقع غرب المحافظة و مستشفي العديسات المركزى بمركز الطود جنوب مدينة الأقصر و مستشفي حميات الأقصر وتقع فى منطقة الحبيل شرق المحافظة و مستشفي صدر اسنا والتى تقع جنوب المحافظة .

ألقوا النعش على الأرض.. مواطنون يهربون من متوفى كورونا بالأقصر.. فيديو وصور
ألقوا النعش على الأرض.. مواطنون يهربون من متوفى كورونا بالأقصر.. فيديو وصور
ألقوا النعش على الأرض.. مواطنون يهربون من متوفى كورونا بالأقصر.. فيديو وصور
ألقوا النعش على الأرض.. مواطنون يهربون من متوفى كورونا بالأقصر.. فيديو وصور
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