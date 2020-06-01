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محافظات

للتصدي للذبح خارج المجازر المعتمدة.. محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات الرقابية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:59 م
تكثيف الحملات الرقابيه
تكثيف الحملات الرقابيه للحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر
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أيمن رياض

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتغليظ العقوبات على الجزارين الذين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

 

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المراكز التسع بسرعة التنسيق مع مديرية الطب البيطري وحصر جميع الجزارين على مستوى المحافظة بالقري والمدن، ومتابعتهم وتحرير إنذارات ومحاضر تلوث بيئة، تجاه المخالفين منهم بالذبح خارج المجازر الحكومية، منعا لتكرار حدوث تلك الظاهرة، والقضاء عليها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

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كما وجه المحافظ، الدكتور محمد عثمان، مدير عام مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية للحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة الخاضعة للإشراف البيطري الكامل، وكذلك المرور على محال ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض.

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