باق في برشلونة.. انتهاء بند رحيل ميسي المجاني

يقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، أيقونة نادي برشلونة، مستويات خارقة للعادة طيلة مسيرته الطويلة التي قضاها بين صفوف النادي الكتالوني.





وميسي البالغ من العمر 32 عامًا، تدرج في الفئات السنية بالبرسا، حتى ظهر للمرة الأولى بقميص الفريق الأول، في موسم 2004/2005، ومنذ ذلك الوقت، لمع اسمه، للدرجة التي دفعت النقاد الرياضيين إلى وصفه بأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، دون منافس.

وكشفت مصادر خاصة في شبكة ESPN الأمريكية، اليوم الإثنين، أن البند الذي يتيح للنجم الأول في الأرجنتين ، الرحيل مجانًا عن صفوف برشلونة، لم يعد من الممكن تفعيله، بعد أن انتهى وقته.





وكانت صحيفة ماركا الإسبانية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل منذ أشهر قليلة، حين أكدت أن ليونيل وضع في العقد الذي يربطه بالنادي، بندًا يسمح له الرحيل، صيف 2020 بالمجان، الأمر الذي دفع الصحف العالمية إلى ربط اسمه بالانضمام إلى مانشستر سيتي، أو إنتر ميلان.



