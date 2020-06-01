AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. عمرو جمال يحتفل بعيد ميلاد المخرج هشام جمال عبر إنستجرام

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:02 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر اللاعب عمرو جمال لاعب الأهلى السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام بصحبة المخرج هشام جمال والفنانة شيماء سيف و زوجها .

وجاء ذلك إحتفالا بمناسبة عيد ميلاد المخرج هشام جمال .

حيث علق عمرو جمال قائلًا: "كلنا بنحبك يا هشام ..كل سنة وأنت طيب".


اقرأ أيضًا:


جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الأسود الأنيق.. شاهد إطلالة كندة علوش برفقة زوجها يهنئها بعيد ميلادها

عمرو جمال يشكر هاني حتحوت لوجوده ضيفاً في برنامجه

أحلى واحدة في الدنيا .. شيماء سيف تهني إسعاد يونس بعيد ميلادها

جون ترافولتا يحتفل بعيد ميلاد نجله الراحل برسالة مؤثرة

كلام أفتخر به.. عمرو جمال يعرض فيديو إشادة حسام حسن به على الهواء

وجودك يجلب الفرح.. نادر السيد يهنئ ابنته بعيد ميلادها.. شاهد

ترشيحاتنا

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد حبس زوجها يوم زفافها

غسيل أموال بـ 3.5 مليار جنيه خاصة بـ"المحامين".. رجائي عطية يتقدم ببلاغ للنيابة

شاهد .. حقيقة انفصال منة عرفة باليوتيوبر علي غزلان

عنتر كلمة السر.. حسام حسن على رادار الزمالك فى الصيف

30 مليون جنيه لإنشاء مسجد التجلي بسانت كاترين ..وزير الأوقاف: بدء إنتاج قناع الوجه الواقي خلال أيام

القصة الكاملة لوجود الفنان محمد كريم فى لوس أنجلوس

AdvertisementS

مرتضى منصور مذيعا.. تغييرات جذرية جديدة في قناة الزمالك

هل يتحرك الأهلي قانونيا ضد الزمالك بسبب لافتة القرن.. شوبير يكشف سر اجتماع الخطيب المؤخر

بعد اهتمام الأهلي .. اِعرف تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

مصادر: اتحاد الكرة يدرس تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغاء الموسم

بيهزر علطول.. نجم الزمالك: تجربة كهربا ستفشل مع النادي الأهلي

أخبار الرياضة.. هاني حتحوت يقطع مداخلة مرتضى منصور على الهواء.. إصابتان في نجوم المستقبل بـ فيروس كورونا

عنتر كلمة السر.. حسام حسن على رادار الزمالك فى الصيف

رغم توقف النشاط .. تطورات مهمة في صفقة النصر السعودي الكبرى

لدعم صفوف الزمالك.. كارتيرون يحدد أولوياته في الميركاتو الصيفي

شوبير للأندية: بأي منطق نطالب بإلغاء الدوي ونوافق على استئناف كأس مصر

طلعت يوسف لـ صدى البلد: استكمال الدوري أمر في غاية الصعوبة.. وقطاع الناشئين أصبح ذو أهمية كبيرة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1- 6 -2020 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض الجفاف.. 13 علامة تنذرك بحاجة جسمك لشرب الماء

جعله يبكي من الألم.. أم توجه تحذيرًا بعد إصابة رضيعها بمرض مرتبط بـ كورونا

بفستان أنيق .. مني ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها