شاهد.. عمرو جمال يحتفل بعيد ميلاد المخرج هشام جمال عبر إنستجرام

وجاء ذلك إحتفالا بمناسبة عيد ميلاد المخرج هشام جمال .





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جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.