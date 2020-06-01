شاهد.. عمرو جمال يحتفل بعيد ميلاد المخرج هشام جمال عبر إنستجرام

نشر اللاعب عمرو جمال لاعب الأهلى السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام بصحبة المخرج هشام جمال والفنانة شيماء سيف و زوجها .
وجاء ذلك إحتفالا بمناسبة عيد ميلاد المخرج هشام جمال .
حيث علق عمرو جمال قائلًا: "كلنا بنحبك يا هشام ..كل سنة وأنت طيب".
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جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.