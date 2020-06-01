أهم الأخبار.. ارتفاع إصابات كورونا خلال الأسبوعين المقبلين.. وسيناريوهات خروج ترامب من أزمة جورج فلويد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

ارتفاع إصابات كورونا خلال الأسبوعين المقبلين.. رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالمرور يوميا على المستشفيات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم.. للمزيد اضغط هنا

واشنطن تدعو الجهات الخارجية إلى التوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى سحب المرتزقة ووقف دعم الفصائل المسلحة في ليبيا. وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان لها، إنه يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم ... للمزيد اضغط هنا

سيناريوهات خروج ترامب من أزمة فلويد وكورونا.. هل سيفوز الرئيس الأمريكي بولاية ثانية

مع اقتراب إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاطر حقيقية في البقاء ... للمزيد اضغط هنا

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد القبض على زوجها يوم زفافها

نشرت إيمان رمضان شقيقه الفنان محمد رمضان مجموعة من صور حفل زفافها عبر حسابها الشخصي انستجرام. . للمزيد اضغط هنا

توقيع اتفاقية خدمات التراسل بين المصرية للاتصالات واتصالات مصر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية.. للمزيد اضغط هنا

وصول 409 مصريين من العالقين في السعودية إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، الاثنين، رحلتي طيران استثنائتين على متنهما نحو 409.. المزيد اضغط هنا