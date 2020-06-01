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أخبار العالم

اليونان: سنرد على استفزازات تركيا وجها لوجه

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الإثنين، استعداد بلاده للتعامل مع الاستفزازات التركية في حال قررت تركيا توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، وأن التعامل والرد سيكون وجها لوجه.

وبحسب الوكالة الألمانية للأنباء، حذرت اليونان، الجانب التركي من إرسال سفن للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جزر رودس وكارباثوس وكريت.

وكانت تركيا حددت تحركاتها بالبحر المتوسط في الجريدة الرسمية لحكومتها في أواخر الشهر الماضي، وهي تحركات ترتكز على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة السراج في ليبيا، والموقعة في نوفمبر الماضي.

وتقول السلطات اليونانية إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية ينتهك القانون البحري الدولي، وهو الأمر الذي تتوافق معه الرؤية المصرية والقبرصية. وتعتبر أثينا أن تركيا وليبيا انتهكتا الجرف القاري اليوناني جنوب جزيرة كريت في اتفاقهما.

يذكر أن اليونان وتركيا عضوان في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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