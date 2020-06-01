تعليم القاهرة: دمج المشروعات البحثية ضمن تكليفات الطلبة العام الدراسي القادم

عقد اليوم محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية ، وذلك بالمركز الرياضي التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.









وشهد هذا الاجتماع مناقشة النشرات والقرارات الوزارية الخاصة بالاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية التحريرية ، وامتحانات الدور الثاني 2020 للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الفصل الدراسي الاول بعذر والذين لم يقدموا المشروع البحثي ، اعتبارا من ٢٠٢٠/٦/٢١ ، مع التأكيد على عقد هذه الامتحانات وفقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن وظروف الوضع الراهن ومراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية والتباعد والمسافات للوقاية من الفيروسات والحفاظ علي سلامة الجميع .













كما تم خلال الاجتماع مناقشة تصورات شكل الورقة الامتحانية في امتحانات الدور الثاني ، والتي قررت وزارة التربية والتعليم أن تكون عبارة عن ورقة امتحانية واحدة متعددة التخصصات في المواد الدراسية التى تضاف للمجموع ومواد التراجم، للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الاعدادي .









وتقرر تكليف وحدة البحث العلمي والتعلم النشط بالمديرية بتدريب الطلبة والمعلمين علي كيفية إعداد المشروعات البحثية ، ودمجها منذ بدء العام الجديد ضمن تكليفات الطلبة في المواد الدراسية تحت إشراف مدير عام التعليم العام.















