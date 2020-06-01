القابضة لمياه الشرب: إتاحة تطبيق إليكتروني لقراءات العداد .. فيديو

قال الدكتور إبراهيم حسن، مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه بدأ اليوم الاثنين الأول من يونيو العمل ب تطبيق موبايل " قراءتى" لقراءات عداد المياه، لافتًا إلى أن التطبيق متاح من متجر جوجل واى مواطن من الممكن أن يحمله وأن يدخل قراءة عداده بنفسه كل شهر.





وأضاف الدكتور إبراهيم حسن فى مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أن العميل يستطيع ادخال قراءة العداد الخاص به من خلال التطبيق، مشيرًا إلى أن العميل يصور العداد ويدخل قراءة العداد بنفسه.





وأكد أن قراءة العداد هى التى ستنزل فى الفاتورة للمواطن، موضحًا أنه مازال القارئ التقليدى موجود ولن يتم الغائه بالتزامن مع اتاحة فرص ارسال قراءة العداد عبر التطبيق.





وتابع أن كل عميل يستطيع ادخال قراءة عداد المياه الخاص بشقته بنفسه، لعدم تراكم اى مستحقات عليه، ويتم ارسال المحصلين للمواطنين لتحصيل المستحقات شهريًا.