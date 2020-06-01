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اقتصاد

القابضة للمياه تطلق تطبيق موبايل قراءتي لتسجيل قراءات عداد المياه

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:47 م
القابضة للمياه
القابضة للمياه
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول (قراءتى) لتسجيل قراءات عداد مياه الشرب، والمتاح بدءًا من اليوم على نظام التشغيل الاندرويد، وقريبا سيتاح نسخة لنظام التشغيل  IOS.

وأوضح أن هذا التطبيق يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.


وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق من خلال Google play مجانًا، ويحتاج التسجيل لأول مرة تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتوره المياه، ويتميز تطبيق قراءتى المجاني بأنه يعتمد على تسجيل العميل للقراءة الخاصة به فى الخانة المخصصة للقراءه الحالية على التطبيق، كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%.

ودعت الشركة القابضة جميع المواطنين لاستخدام تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه الخاصة بهم لحصولهم على فاتوره  تعبر عن استهلاكهم الفعلى.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

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