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أخبار العالم

غارات جوية.. الجيش الليبي يعلن السيطرة على بلدة الأصابعة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:36 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، اليوم الاثنين، سيطرة الجيش على منطقة الأصابعة، لافتا إلى أن القوات الجوية توفر مظلة فوق منطقة غريان إلى منطقة حوش الستين وبير الغنم باتجاه العزيزية، للحيلولة دون تجمع الميليشيات الإرهابية.


وقال في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، أن الجيش فرض سيطرته على منطقة الأصابعة بعد شن سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت الميليشيات تمهيدا لفرض سيطرة الجيش على البدلة.


وأشار المسماري إلى ترحيب أهالي المنطقة بدخول قوات الجيش إليها، مؤكدا أن المعركة الكبرى في طرابلس بدأت قبل العيد بيوم بعمليات عسكرية كبيرة شملت إعادة تموضع للقوات، وهو ما فسره البعض على أنه هزيمة للجيش، لكن إعادة التموضع منحت القوات المسلحة الفرصة لإعادة التمركز في مناطق مهمة لتدمير الجماعات الإرهابية.


في السياق ذاته، حذر المسماري من نجاح أردوغان في معركة ليبيا مؤكدا أنه سيؤدي إلى إرسال سوريين وليبيين إلى دول أخرى.


وقال المسماري، إن الجيش لا يحارب المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج بل يواصل معركته ضد أردوغان التي بدأها عام 2014. 


ولفت المسماري إلى أن السراج شخصية هشة يتم التلاعب به بالريموت كنترول، متسائلا عن مدى القوى العقلية لشخص يأتي بغازٍ أجنبي إلى أرضه.

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