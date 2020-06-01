أحمد موسى: فتح المساجد للصلاة قريبا بشروط ..فيديو

تمنى الإعلامي أحمد موسى، فتح المساجد قريبا للصلاة وإقامة الشعائر الدينية وصلاة الجمعة المقبلة في المساجد.





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، أنه قريبا سيُصدر قرار بفتح المساجد، متابعًا "هيكون فتح المساجد بنظام معين بمسافة متر ونصف بين كل مصلٍ، ولابد من الالتزام بكل الشروط الموضوعة من الدولة".





وطالب أحمد موسى، "لو اخدنا قرار بفتح دور العبادة لازم نأجل فتح الزاويا ومتبقاش دلوقتي ولحد لما ربنا يكرمنا والمرض يخلص، ومن الصعب السيطرة على الزوايا".





وأنهى الإعلامي أحمد موسى، حديثه متمنيًا "كفايا، وعايزين نرجع بقي، وهنرجع ونكون أفضل".