أمانة.. أحمد موسى يشيد بإجراءات الداخلية لحماية السجناء من كورونا

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بما تقدمه وزارة الداخلية المصرية من حملات تطهير السجون ومتابعة التعقيم ضد فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن كل السجون المصرية يتم تطهيرها وتعقيم كل شخص داخل لها وقياس درجة الحرارة بشكل يومي، موضحا أن السجين أمانة، ويتم عمل كشف طبي لكل السجناء وكلها إجراءات مهمة في حرب كورونا.





وأضاف مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن هناك مستشفيات تعمل ليلا ونهارا للتعامل مع أي حالة في السجون، وعملية التعقيم تتم بشكل يومي.





وأكد موسى، أن هناك نظاما أساسيا للسجناء يشم مل برنامجا رياضيا و تقديم أطعمة معينة للحفاظ على صحة وحياة السجناء، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بالسجناء في ظل أزمة كورونا.



