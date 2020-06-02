الونش: الزمالك استعاد هيبته عقب التتويج بـ السوبر الأفريقي والمصري

أكد محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه يؤدي تدريبات اللياقة البدنية داخل منزله في ظل فترة توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأضاف الونش خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كلل الله جهودنا جميعًا بتتويجي فبراير، ونجحنا جميعا في اعادة النادي لمكانته المرموقة".
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وواصل:" مجهود الفريق ككل على مدار الموسم جنينا ثماره بالحصول على لقبي السوبر المصري والأفريقي".
وأنهى حديثه قائلًا:" أشكر قناة الزمالك على الاحتفال بعيد ميلادي".