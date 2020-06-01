أخبار الزمالك : مرتضى يتمنى شفاء حفيد الخطيب .. وصفقات متبادلة مع بيراميدز .. وزيادة عقد كارتيرون

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الاثنين 1-6-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:
حرص المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، علي الاطمئنان علي حفيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .
أشهر قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الأندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق ما زالت فى صراعات من أجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، رفض مسؤولى النادي فكرة التفريط في أحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد.
انتهت إدارة الكرة بنادى الزمالك من تجهيز العقد الجديد الخاص بالفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق على أن يتضمن زيادة ٢٠٪.