الزمالك يرفض رحيل مدافعه أحمد عيد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، رفض مسؤولى النادي فكرة التفريط في أحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد.
يأتي هذا بعدما أبدت عدة أندية بالدوري المصري سعيها للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.
وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك اعتمد على أحمد عيد مع حازم إمام في الجبهة اليمنى، وهذا بعد رحيل التونسي حمدي النقاز الذي فسخ تعاقده من طرف واحد في الفترة الماضية.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك استقر على تجديد عقد حازم إمام في الفترة الحالية، وفي نفس الوقت يسعى النادي لضم ظهير أيمن جديد في فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.
يأتي هذا بعدما أبدت عدة أندية بالدوري المصري سعيها للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.
وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك اعتمد على أحمد عيد مع حازم إمام في الجبهة اليمنى، وهذا بعد رحيل التونسي حمدي النقاز الذي فسخ تعاقده من طرف واحد في الفترة الماضية.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك استقر على تجديد عقد حازم إمام في الفترة الحالية، وفي نفس الوقت يسعى النادي لضم ظهير أيمن جديد في فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.