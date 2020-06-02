من أفضل المدافعين في إفريقيا.. مدرب الإسماعيلي يوضح مصير باهر المحمدي.. فيديو

أكد ديديه جوميز ، المدير الفني للإسماعيلي، أن باهر المحمدي لاعب مميز.





وقال جوميز خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " باهر المحمدي لاعب مميز ومن أفضل اللاعبين المدافعين في إفريقيا".





وأكمل: "أتمنى استمرار باهر معنا خلال الفترة المقبلة، لكن اللاعب يربطه عقد، والإدارة لم تتحدث معي حول رحيله خلال الفترة المقبلة".



