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رياضة

من أفضل المدافعين في إفريقيا.. مدرب الإسماعيلي يوضح مصير باهر المحمدي.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:03 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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حسن العمدة
أكد ديديه جوميز، المدير الفني للإسماعيلي، أن باهر المحمدي لاعب مميز.

وقال جوميز خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "باهر المحمدي لاعب مميز ومن أفضل اللاعبين المدافعين في إفريقيا".

وأكمل: "أتمنى استمرار باهر معنا خلال الفترة المقبلة، لكن اللاعب يربطه عقد، والإدارة لم تتحدث معي حول رحيله خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
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