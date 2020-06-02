لمنشئي المحتوي..تعرف على سعر ومواصفات كاميرات Sony ZV-1..صور

أعلنت شركة سوني Sony اليابانية العريقة مؤخرًا عن الكاميرا المدمجة ZV-1 والمصممة خصيصًا لمنشئي محتوى الفيديو، حيث تجمع بين سهولة الإستخدام وتقنيات التصوير المتعددة فى حجم صغير بوزن خفيف، لذلك فهى الخيار الأمثل لمنتجي المحتوى من المبتدئين والمحترفين.





وبحسب موقع جي إس إم أرينا التقني، تأتى كاميرا ZV-1 مزودة بمستشعر Exmor RS بدقة 20.1 ميجابكسل، مع عدسة ZEISS Vario-Sonnar T بفتحة F1.8-2.8، كما تأتي مزودة بأحدث جيل من معالج سوني للصور BIONZ X، حيث تقول إنه يضمن صور عالية الدقة بأقل ضوضاء ممكن، مع الجمع بين قدرات التصوير وقدرات تسجيل الصوت بكفاءة.





كما يمكن لكاميرا Sony ZV-1 تسجيل الفيديو بدقة 4K في 24 أو 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة لتصوير فيديو بطيء الحركة بمعدل 240 إطارًا في الثانية أو 480 إطارًا في الثانية أو 960 إطارًا في الثانية.





أما بالنسبة للشاشة وهي أهم ما يميز كاميرا Sony ZV-1، تأتى بقياس 3.0 بوصة من نوع LCD 921 وتدعم اللمس للتركيز، وتدعم التبديل بين وضعين مختلفين لتمويه الخلفية: وهي الميزة التي تتيح لمنتجي الفيديو “اليوتيوبرز” التغيير بسهولة بين وضعين لتمويه الخلفية دون فقدان التركيز على هدف معين، وذلك من خلال زر خاص لوضع البوكيه أعلى الكاميرا يمكن الوصول إليه بسهولة، بالإضافة إلى تثبيت بصري ورقمي مدمج.





كما تتيح شاشة كاميرا Sony ZV-1، للمستخدم رؤية نفسه أثناء التسجيل ولا يتم حجبها بواسطة أي ملحق متصل أعلى الكاميرا، مثل الميكروفون.









وتمتلك كاميرا Sony ZV-1، وضع Product Showcase، الذي يسهل على منتجي الفيديو تصوير مراجعات المنتجات، حيث تركز الكاميرا سريعا على المنتج عند وضعه أمام الكاميرا، مع التنقل بسهولة بين التركيز على الوجه والمنتج أمام العدسة.





وتعد هذه الميزة لمنشئي المحتوي الذين يقومون بتصوير دروس الماكياج على سبيل المثال، أو مقاطع فيديو لمنتجات، حيث يحتاجون إلى عرض المنتج والعودة إلى وجه المتحدث مرة أخري بدون الحاجه إلى مشغل كاميرا مخصص.





ومن ناحية الصوت، تتميز كاميرا ZV-1 ، بميكروفون ثلاثي الإتجاهات مزود بخيارات مناسبة لتسجيل الصوت فى مختلف الإستخدامات، وتم تحسينه لإلتقاط الأصوات أمام الكاميرا وتجاهل الأشياء التي تحدث على جانب الكاميرا وخلفها.





وتتوافق كاميرا سوني ZV-1، مع حامل تثبيت الصورة GP-VPT2BT Shooting Grip، مع إمكانية التحكم لاسلكيًا عن بعد Wireless Remote Commander، وبه بطاقة ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت.





أما من ناحية السعر، جاءت كاميرا سوني ZV-1 بسعر يتراوح بين 749 و 799 دولارًا ما يعادل 11,932 جنيهًا أو 12,729 جنيهًا مصريًا، ويمكن شراء مجموعة منشئ المحتوي Vlogger Kit، والتى تتكون من الحامل وبطاقة SD بسعر 99 دولارًا قبل 28 يونيو الجاري، وستصبح بعد ذلك بسعر 149 دولارًا.



