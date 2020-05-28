AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لـ عشاق التصوير.. سوني تكشف عن كاميرا خارقة بسعر 799 دولارا ..فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 03:09 ص
كاميرا ZV-1
كاميرا ZV-1
Advertisements
شيماء عبد المنعم
كشفت شركة سوني Sony، النقاب عن كاميرا ZV-1، والتى تتميز بمزايا مدمجة من كاميرتي RX100 V وRX100 VII، حيث يأتي الإصدار الجديد بمستشعر بدقة 20 ميجابيكسل بحجم 1 بوصة لتقديم خلفيات ضبابية بشكل لائق، كما تدعم الكاميرا بعد بؤري 24-70 مم، مع فتحة عدسات f/1.8-2.8.

وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، تستهدف شركة سوني بكاميرا ZV-1، مدوني الفيديو، والتى تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K عند 30 إطارا لكل ثانية مع قراءة كاملة للبيكسل، أو بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية، وذلك مقابل سعر 799 دولارا.


وتأتي كاميرا ZV-1 بشاشة قابلة للطي لدعم مدوني الفيديو بتجربة أفضل في تسجيل الفيديو، حيث تتميز الشاشة بدعم التحكم في التركيز عن طريق لمس الشاشة لتحديد موقع التركيز بكفاءة أعلى.
Sony ZV-1 Vlogging Camera Officially Announced; Available In ...


وتضم كاميرا ZV-1، ثلاث ميكروفونات مدمجة، تتميز بجودة أعلى في الصوتيات مقارنة بكاميرات DSLR، والذي يدعم غطاءً لحجب تأثير الرياح، مع إعدادات في الكاميرا لخفض الضوضاء، كما تحتوي الكاميرات على مدخل 3.5مم للسماعات، مع مدخل HDMI.

وتوفر كاميرا ZV-1 ، دعما لميزة التركيز التلقائي السريع في الوقت الفعلي لتسجيل الفيديو في نمط تصوير movie، وهي من المميزات التي قدمت من سوني في كاميرات A7R IV و A6600 بدون مرآة داخلية، كما تدعم تصوير مستمر بسرعة 20 إطار لكل ثانية مع دعم ميزة التركيز التلقائي مع تمكين ميزة التعرض التلقائي.

ولا تأتي كاميرا ZV-1، بعدسات إلكترونية، كما صممت سوني زر التسجيل بتصميم بارز في أعلى هيكل الكاميرا كبديل للجزء الخلفي، بالإضافة إلى قبضة صغيرة الحجم مقارنة بكاميرة RX100.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إطلاق ملك هواتف هواوى في السعودية.. تعرف على سعر ومواصفات P40 Pro

لو بتفكر تشتري موبايل جديد.. تعرف على أبرز المواصفات والاختلافات في هاتفي هواوي Nova 7 و Honor 30

كاميرا هاتف Huawei P40 Pro الأفضل بـ5 مزايا

مقارنة بين شاومي Redmi Note 9S و Note 8 Pro..وحوش الفئة المتوسطة..صور

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي لـ 12 حالة

بعد وقف إعلان كمامات قطونيل..غرامة تصل إلى مليون جنيه على شركات الإعلانات المضللة

بؤرة جديدة لـ كورونا.. تشيلي تسجل 4328 إصابة والإجمالي يتجاوز 80 ألفا

بسبب كورونا.. طوابير في بريطانيا أمام بنوك الطعام خوفا من المجاعة ..صور

سر ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى مصر.. خبير وبائي يجيب

4 أسباب وراء الإصابة بالالتهاب الرئوي.. تعرف عليها

AdvertisementS

سر ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى مصر.. خبير وبائي يجيب

تضليل للمشاهد.. وقف إعلان الكمامة الطبية لـ"قطونيل" .. تفاصيل

لا نقبل حقوق مصر التاريخية في النيل.. إثيوبيا تخرق الأعراف وتكشف حقيقة نواياها بشأن سد النهضة

شاهد .. لحظة انفجار ماسورة خط غاز بميدان الحلمية

الوطنية للإعلام: إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا السبت المقبل

الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و19 وفاة

لمناقشة أزمة كورونا.. الإبراشي: الحكومة تعقد اجتماعا الأحد.. فيديو

بعد إصابة رجاء الجداوي.. صفاء أبو السعود تُجري مسحة كورونا

ارتفاع غير مسبوق .. الصحة تعلن تفاصيل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا

ندفع الثمن وهذا قدرنا.. طبيب يبكي على الهواء بسبب كورونا ويوجه رسالة مؤثرة للمواطنين ..فيديو

بعد وقف إعلان كمامات قطونيل..غرامة تصل إلى مليون جنيه على شركات الإعلانات المضللة

بعد قرار رفع الحظر.. إجراء جديد في السعودية بشأن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير