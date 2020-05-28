لـ عشاق التصوير.. سوني تكشف عن كاميرا خارقة بسعر 799 دولارا ..فيديو

كشفت شركة سوني Sony ، النقاب عن كاميرا ZV-1، والتى تتميز بمزايا مدمجة من كاميرتي RX100 V وRX100 VII، حيث يأتي الإصدار الجديد بمستشعر بدقة 20 ميجابيكسل بحجم 1 بوصة لتقديم خلفيات ضبابية بشكل لائق، كما تدعم الكاميرا بعد بؤري 24-70 مم، مع فتحة عدسات f/1.8-2.8.





وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، تستهدف شركة سوني بكاميرا ZV-1، مدوني الفيديو، والتى تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K عند 30 إطارا لكل ثانية مع قراءة كاملة للبيكسل، أو بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية، وذلك مقابل سعر 799 دولارا.









وتأتي كاميرا ZV-1 بشاشة قابلة للطي لدعم مدوني الفيديو بتجربة أفضل في تسجيل الفيديو، حيث تتميز الشاشة بدعم التحكم في التركيز عن طريق لمس الشاشة لتحديد موقع التركيز بكفاءة أعلى.









وتضم كاميرا ZV-1، ثلاث ميكروفونات مدمجة، تتميز بجودة أعلى في الصوتيات مقارنة بكاميرات DSLR، والذي يدعم غطاءً لحجب تأثير الرياح، مع إعدادات في الكاميرا لخفض الضوضاء، كما تحتوي الكاميرات على مدخل 3.5مم للسماعات، مع مدخل HDMI.





وتوفر كاميرا ZV-1 ، دعما لميزة التركيز التلقائي السريع في الوقت الفعلي لتسجيل الفيديو في نمط تصوير movie، وهي من المميزات التي قدمت من سوني في كاميرات A7R IV و A6600 بدون مرآة داخلية، كما تدعم تصوير مستمر بسرعة 20 إطار لكل ثانية مع دعم ميزة التركيز التلقائي مع تمكين ميزة التعرض التلقائي.



