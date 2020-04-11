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تكنولوجيا

Sony Xperia 5 II.. سوني تستعد لإطلاق أصغر هاتف ذكي في السوق

السبت 11/أبريل/2020 - 01:14 م
سوني ستطلق Sony Xperia
سوني ستطلق Sony Xperia 5 II.. أصغر هاتف في السوق
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كريم جمال
تستعد شركة سونى اليابانية العريقة لتقديم أحدث هواتفها الذكية والذى يحمل إسم Sony Xperia 5 II، والذى سيكون الأصغر فى الأسواق قياسًا بإصدارات الشركات الأخري فور طرحه.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، سيصدر Sony Xperia 5 II فى النصف الأول من العام الجارى باليابان أولًا، على أن يتم طرحه بباقي دول العالم بالتوالى، وسيكون حجم شاشته من 5.6 إلى 5.8 بوصة، وهو حجم شاشة أقل من باقي الهواتف التى تبدأ شاشاتها بقياس 6 بوصة.

ومن المنتظر أن يدعم هاتف  Sony Xperia 5 II تقنية الإتصال بالجيل الخامس 5G التى توفر أقصى سرعة ممكن لإرسال وإستقبال البيانات، وبحسب العديد من خبراء التقنية فهذا لاهاتف هو النسخة المصغرة من شقيقه الأكبر Xperia 5.


The current Sony Xperia 5


جدير بالذكر أن الصانع الياباني سيكشف عن Sony Xperia 10 II فى الأسواق البريطانية بحلول 15 يونيو المقبل، بعد أن كان من المخطط إصداره فى فبراير الماضى إلا أنه تم إلغاء ذلك بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وسيبلغ سعر Sony Xperia 10 II فى أوروبا 370 يورو ما يعادل 6400 جنيه مصري، و يأتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات، ويمكنك الحصول عليه فى بريطانيا مقابل 319 جنيه استرليني.
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