Sony Xperia 5 II.. سوني تستعد لإطلاق أصغر هاتف ذكي في السوق

تستعد شركة سونى اليابانية العريقة لتقديم أحدث هواتفها الذكية والذى يحمل إسم Sony Xperia 5 II، والذى سيكون الأصغر فى الأسواق قياسًا بإصدارات الشركات الأخري فور طرحه.





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، سيصدر Sony Xperia 5 II فى النصف الأول من العام الجارى باليابان أولًا، على أن يتم طرحه بباقي دول العالم بالتوالى، وسيكون حجم شاشته من 5.6 إلى 5.8 بوصة، وهو حجم شاشة أقل من باقي الهواتف التى تبدأ شاشاتها بقياس 6 بوصة.





ومن المنتظر أن يدعم هاتف Sony Xperia 5 II تقنية الإتصال بالجيل الخامس 5G التى توفر أقصى سرعة ممكن لإرسال وإستقبال البيانات، وبحسب العديد من خبراء التقنية فهذا لاهاتف هو النسخة المصغرة من شقيقه الأكبر Xperia 5.















جدير بالذكر أن الصانع الياباني سيكشف عن Sony Xperia 10 II فى الأسواق البريطانية بحلول 15 يونيو المقبل، بعد أن كان من المخطط إصداره فى فبراير الماضى إلا أنه تم إلغاء ذلك بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19.

