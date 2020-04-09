سوني تطرح Sony Xperia 10 II في هذا التوقيت.. تفاصيل

تستعد شركة سونى اليابانية العريقة لطرح أحدث هواتفها Sony Xperia 10 II فى الأسواق البريطانية بحلول 15 يونيو الجارى، بعد أن كان من المخطط إصداره فى فبراير الماضى إلا أنه تم إلغاء ذلك بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19.





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، سيبلغ سعر Sony Xperia 10 II فى أوروبا 370 يورو ما يعادل 6400 جنيه مصري، و يأتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات، ويمكنك الحصول عليه فى بريطانيا مقابل 319 جنيه استرليني.









وسيأتى هاتف Sony Xperia 10 II بكاميرا أساسية ثلاثية، وسيكون مقاومًا للماء والأتربة، ومن المتوقع أن يحصد مبيعات ضخمة لسعره المنافس و ما يقدمه من مواصفات تؤهله للمنافسة بقوة.





جدير بالذكر أن سونى كانت قد كشفت خلال مؤتمرها الأخير عن تفاصيل جديدة حول جهازها المرتقب بلاى ستيشن PS5، مؤكدة أنه سيعمل بوحدتى معالجة مختلفتين.





إحداهما خاصة بالمعالجة المركزية المعتادة CPU، والأخرى تتعلق بمعالجة الرسومات المتحركة GPU، فضلا عن سعة تخزينية هائلة تصل إلى 825 جيجابايت.



