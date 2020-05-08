تشحن في 10 دقائق.. سوني تعلن رسميا عن سماعة WF-SP800N اللاسلكية.. فيديو

كشف شركة سوني Sony ، عن أحدث سماعات أذن لاسلكية Sony WF-SP800N، والتي تأتي مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار IP55.





وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تمتاز سماعة سوني اللاسلكية Sony WF-SP800N اللاسلكية، إلى جانب ميزة ANC أو إلغاء الضوضاء النشطة، وميزة مقاومة الماء والغبار، بعمر أطول بالنسبة لشحن البطارية، أثناء الاستخدام لفترات طويلة في تشغيل الموسيقى أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو الركض.









وتقدم السماعة اللاسلكية WF-SP800N، صوتيات مميزة بExtra Bass، وتأتي بتصميم داخل الأذن، مع دعما لضبط التوافق بشكل جيد مع أذن المستخدم وذلك عبر تعديل القوس الذي يدعم السماعة اللاسلكية.





وتزن سماعة Sony WF-SP800N، حوالي 9.5 جرام لكل من جزئيها، بالإضافة إلى عناصر التحكم في السماعة اللاسلكية بخاصية اللمس في الجزء الجانبي من جهتي السماعة.





ويمكن ربط سماعة سوني مع تطبيق Headphones Connect، المخصص للهواتف الذكية والمتاح على نظامي التشغيل أندوريد وiOS، والذي سيتيح للمستخدم ضبط تشغيل الصوتيات م السماعة، والتي تدعم السماعة الإقتران عبر البلوتوث 5.0.









وتتميز سماعة WF-SP800N، بعمر شحن يصل إلى 9 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء، أو 13 ساعة دون ميزة إلغاء الضوضاء، بينما تتيح حافظة الشحن من 9 إلى 13 ساعة، يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق للحصول على عمر شحن لمدة ساعة واحدة.





وتأتي سماعة WF-SP800N، بميزة صوتيات توافقية تدعمها ملفات تعريفية تعمل على ضبط الصوتيات عند الركض، السير، أو في أنماط أخر للتنقل، وتتوفر بأربة بألوان هم الأسود والأبيض إلى جانب اللون الأزرق والبرتقالي، وهي متاحة للبيع على متجر سوني الرسمي بسعر 200 دولار.