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رياضة

كاف يقدم سيناريوهات بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي والجديد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:34 ص
المسابقات في ظل انتشار
المسابقات في ظل انتشار كورونا
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حسام الحارتي
ناقشت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، العديد من المقترحات للموسم الجديد"2020-2021"، من مسابقات الأندية بمختلف البطولتين " دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

جاء لك عقب ضيق الوقت التي تعرضت له كافة المسابقات خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف كافة المسابقات بمعظم دول العالم.

ويسعى الاتحاد الإفريقي "كاف"، لإنهاء الموسم الجديد من مسابقات الأندية، خلال شهر مايو 2021، قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا "يورو 2020". 

واقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي العديد من المقترحات الموسم الجديد والتي جاءت كالتالي:

 إلغاء تأهل الأندية التى ودعت دوري الأبطال إلى الكونفيدرالية.

إلغاء دور ربع النهائي وتأهل أوائل المجموعات الأربعة في دور الـ16 إلى نصف النهائي مباشرة.

إقامة نصف النهائي والنهائي في دولة واحدة بمباراة واحدة وليس ذهاب وإياب لإنهاء الموسم قبل يونيو.

إقامة النهائي أثناء إقامة اليورو بعد شهر يونيو دون اي تعديل على نظام البطولة.

واقترح أيضا الاتحاد الإفريقي العديد من السيناريوهات من أجل استكمال الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية  في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والذي جاء كالتالي :-

إقامة مباريات الذهاب لنصف نهائي البطولة أحد أيام 31 يوليو و1 و2 أغسطس على أن تكون مباريات الإياب أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أغسطس.

أما المقترح الثاني فتقام مباراة الذهاب أحد أيام 4 أو 5 أو 6 من شهر سبتمبر المقبل، ومباراة الإياب أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من نفس الشهر، فيما ستكون المباراة النهائية في المقترح الثاني يوم 23 أو 25 من نفس الشهر.

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